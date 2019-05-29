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رد ناري من نجم ليفربول على انتقاله لريال مدريد في الصيف

الأربعاء 29/مايو/2019 - 06:02 م
رد ناري من نجم ليفربول على انتقاله لريال مدريد في الصيف
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علي نبوي
 
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رد السنغالي ساديو ماني لاعب فريق ليفربول على الأنباء التي ربطته بالانتقال إلى ريال مدريد في الميركاتو الصيفي المقبل.

وقال ماني في تصريحات صحفية :"إنه من دواعي سروري أن هذا الفريق مهتم بي ولكن لا ننسى ليفربول، لقد هزمنا معاً الفرق الكبيرة".

وأضاف :"هذا دائمًا جزء من كرة القدم لذا يتعين علينا التعامل معه ولكن أهم شيء بالنسبة لي هو ليفربول وأنا سعيد هنا".

وتابع :"أنا أستعد لإحدى أكبر المباريات للنادي والمشجعين واللاعبين أيضاً، لذلك دعونا نركز على هذه المباراة أولاً ونفوز بها".
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المزيد عن: ماني ليفربول كورة ريال مدريد رياضة
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