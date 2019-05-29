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"العمل": "زكاتي" تُصرف للفئات المسجلة في برامج الضمان الاجتماعي

الأربعاء 29/مايو/2019 - 06:00 م
العمل: زكاتي تُصرف للفئات المسجلة في برامج الضمان الاجتماعي
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أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل، أن أموال الزكاة المحصلة من بوابة وتطبيق "زكاتي" للأفراد، سيتم صرفها على الفئات المستحقة في الضمان الاجتماعي.

وأشار إلى أن الفئات المستحقة في الضمان هم: الأيتام، والعاجزون عن العمل، ومن بلغ سن الشيخوخة، والأسر غير المعولة مثل "الأرملة والأيتام، والمطلقة مع أبنائها، وأسر السجناء، والأسر المهجورة، وأسرة المتغيب والمفقود، وأسرة مدمن المخدرات، وأسرة عائل فاقد الأهلية"، والنساء اللاتي لا عائل لهن مثل الأرملة والمطلقة والمهجورة بمفردهن وزوجة السجين، ومجهولي الأبوين ممن تجاوزوا سن 18 عاماً.

وأكد أن الوزارة تعمل على دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي، لتجسيد قيم التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع وبين الفئات المستحقة، وفق شراكة استراتيجية قائمة بين الوزارة الهيئة العامة للزكاة في هذا الجانب.

وأوضحت الهيئة العامة للزكاة، عبر موقعها الإلكتروني، أن بوابة "زكاتي" الإلكترونية ZAKATY.GOV.SA، وتطبيق "زكاتي" للهواتف الذكية هي بوابة حكومية توفران خدمة اختيارية لأفراد المجتمع، وتمكّنهم من إخراج زكاتهم إلكترونياً من داخل المملكة أو خارجها.
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