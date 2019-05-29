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ميانمار تصدر أمر اعتقال ضد راهب بوذى متطرف

الأربعاء 29/مايو/2019 - 06:00 م
ميانمار تصدر أمر اعتقال ضد راهب بوذى متطرف
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خاطر عبادة
 
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أصدرت محكمة فى ميانمار أمر اعتقال للراهب البوذى المعروف بتصريحاته النارية ضد الأقلية المسلمة بالبلاد، وبانتقاده لحكومة "أونج سان سوكى"، حسبما أعلنت الشرطة اليوم.

وصدر الأمر فى "يانجون" بناءً على طلب الشرطة، حيث تتهم "ويراتو" بالتفتنة للتصريحات المسيئة التى أصدرها فى مسيرة قومية يوم 5 مايو بشأن "سوكى"، بينما قارن ممثلى الجيش فى البرلمان ببوذا.

وقال "ميو ثو سوى" متحدث الشرطة فى الدولة ذات الأغلبية البوذية ميانمار، إن أمر الاعتقال سارى فى ماندالاى، موقع الدير، حيث يمكث الراهب.

ووفقاً لصحيفة "أسوشيتدبرس" أنه فى حالة إدانة ويراثو، فقد يواجه حكماً بالسجن لمدة 3 سنوات، إلا أنه يتمتع بشعبية كبيرة بين أنصاره الرهبان، مما يمكنه من الطعن على أو تاجيل الحكم.
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