محافظ بورسعيد يوجه بإزالة كافة الإشغالات على طول شارع محمد علي

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي قام بها محافظ بورسعيد بشارع محمد علي والتي أصدر خلالها قرار بإغلاق احدي المحلات لمدة ٣ شهور بعد استغلالة للطريق العام وإعاقة حركة المرور والمواطنين بعد أن تم التنبية علية عدة مرات



وأكد المحافظ بأن الشارع ملك للمواطنين جميعا ولن يسمح لأحد باستغلال حق المواطن مشددا علي استمرار حملات إزالة الاشغالات



وشدد المحافظ علي اهمية تضافر كافة الجهود للحفاظ علي المظهر الرائع الذي يظهر به الشارع حاليا بعد أن تم الانتهاء من أعمال تطوير المرحلة الاولي للشارع ويجري الآن العمل بكل قوة للانتهاء من الجزء المتبقي.

أصدر اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، توجيهاته إلى الأجهزة المعنية لإزالة كافة الإشغالات على طول شارع محمد علي والتنبيه على أصحاب المحلات بعدم التعدي على حرم الطريق.