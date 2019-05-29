نشرة أخبار السادسة.. مدبولي يشهد توقيع اتفاقية لتحسين البنية التحتية للأسر الأكثر فقرا

توالت الأخبار على صعيد مصر والعالم، خلال الفترة المسائية، لذايقدم "الفجر"، لقرائه خدمة التعرف على أبرز الأحداث، في شتى المجالات، من بينها؛"الوزراء" يوافق على تمويل من البنك الدولي لمشروع دعم ريادة الأعمال لخلق وظائف، إخلاء مبنى وزارة الداخلية في باريس إثر اندلاع حريق.

وزير التجارة والسفير البريطانيين يزوران منطقة الأهرامات

استقبلت منطقة الأهرامات الأثرية في الجيزة الدكتور ليام فوكس وزير التجارة الدولية البريطاني والسفير جيفري آدامز سفير بريطانيا في القاهرة والوفد المرافق لهما، وذلك على هامش زياتهم الرسمية للقاهرة.

مدبولي يشهد توقيع اتفاقية لتحسين البنية التحتية للأسر الأكثر فقرا

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم الأربعاء، توقيع اتفاقية تعاون بين وزارتي الأوقاف والتضامن الاجتماعي؛ لتحسين البنية التحتية للأسر الأكثر فقرا واحتياجا فى إطار مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة".

"الوزراء" يوافق على تمويل من البنك الدولي لمشروع دعم ريادة الأعمال لخلق وظائف

وافق مجلس الوزراء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق تمويل (مشروع دعم ريادة الأعمال لخلق وظائف)، بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية، بمبلغ 200 مليون دولار.

إخلاء مبنى وزارة الداخلية في باريس إثر اندلاع حريق

تسبب حريق اندلع في وقت مبكر من بعد ظهر اليوم الأربعاء في إخلاء مبنى وزارة الداخلية في الحي الأول بباريس.

الرئيس الجزائري المؤقت يتسلم أوراق اعتماد 10 سفراء جدد

تسلم الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح اليوم أوراق اعتماد 10 سفراء جدد لبلادهم في الجزائر.