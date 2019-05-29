ترشيح الفنان محمد علي لجائزة عاليمة.. تعرف على التفاصيل

رشحت الأكاديمية الملكية للفنون في برشلونة الفنان محمد على للحصول على جائزة لوكسمبرج العاليمة لإسهاماته الإنسانية في نشر الحضارة الفرعونية في دول أوروبا.





وقال فيليكس بنز رئيس الأكاديمية الملكية للفنون ببرشلونة والرئيس الشرفي للهيئة الأوربية للسلام أن الهيئة الأوربية رشحت الفنان والمنتج المصري محمد علي للتكريم خلال المنتدي السنوي الذي تعقده الهيئة لمنح صانعي السلام في العالم تحت عنوان "جائزة لوكسمبورج العالمية" يوم 14 يونيو المقبل في مدينة لوكسمبورج لدوره في نشر حضارة مصر القديمة.





وأشار بنز إلى أنه تم تأسيس الهيئة الأوربية للسلام في عام 2005 كمؤسسة خيرية غير هادفة الربح أقرها الملك هنري الدوق الأكبر في لوكسمبورغ في 19 أكتوبر 2007حيث تساهم الهيئة في بناء عالم أكثر سلماً من خلال تعزيز السلام والتسامح والتفاهم من خلال الحوار متعدد الثقافات بمساعدة المناقشات والمنشورات والمعارض وورش العمل ومنصات الإنترنت واللقاءات وبرامج التبادل والتعليم وكذلك الدراسات حول السلام.





ويعيش محمد على حاليا في مدينة برشلونة الإسبانية بعدما وقع بروتوكول تعاون مع كبرى شركات التصميم العقارى في مدينة برشلونة الإسبانية لعمل دراسة لتنفيذ أحد المشروعات البنائية العملاقة في إقليم كتالونيا.





كما يستعد "علي" لتصوير فيلم عالمي بعنوان "الفرعون المصري" إنتاج مشترك "مصري إسباني"، وتدور أحداثه في قالب أكشن ومن المقرر تصوير معظم مشاهده في إسبانيا، بالاضافة إلى تنفيذ الجرافيك عبر كبرى الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال في أوروبا.