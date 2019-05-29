محمد عبد السلام لـ"الفجر الرياضي": التتويج ببطولتين مع الزمالك فى موسم شعور لا يوصف وأشكر الجماهير

أعرب محمد عبد السلام مدافع نادى الزمالك والمنتخب الأولمبي، عن سعادته البالغة بالفوز مع الفارس الأبيض بلقب كأس الكونفدرالية الإفريقية، على حساب نهضة بركان المغربي بركلات الترجيح بنتيجة 5_3 بعد الفوز خلال الوقت الأصلي بهدف دون رد أحرزه محمود علاء من ضربة جزاء.





وقال عبد السلام، فى تصريحات خاصة لـ ـ" الفجر الرياضي" :"إحساسي بعد الفوز بالبطولة، هو شعور لا يوصف وخاصة أنها ثانى بطولة، في أول عام، وكمان تكون بطوله إفريقية دي حاجه كبيره جداً بالنسبة لى، المباراة كانت صعبه بس انا كنت واثق من قدراتنا على تحقيق البطولة.



