حملة مكبرة لرفع الإشغالات بشوارع غرب المنصورة (صور)

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شنت رئاسة حي غرب المنصورة، بالتنسيق مع إدارة شرطة المرافق اليوم الأربعاء حملة مكبرة لإزالة التعديات والإشغالات بالشوارع الكائنة بنطاق الحي.



وقاد الحملة المهندس فتحي المحلاوي رئيس جهاز الخدمات، العقيد وائل الشربيني مدير إدارة شرطة المرافق.



واستهدفت الحملة محيط مستشفى المنصورة الدولي، شارع الجيش، عبد السلام عارف، الجلاء، جيهان، أحمد ماهر، حيث تم رفع كافة مظاهر التعديات على الطريق، من إشغالات المحلات والمطاعم والكافتيريات والأكشاك والباعة الجائلين.



وكما اشتملت الحملة على رفع الأعمدة الحديدية والسلاسل والبراميل والبردورات والحواجز الأسمنتية وأطارات الكاوتش التي يضعها المواطنون أمام العقارات لحجز أماكن لسياراتهم الخاصة، والتى انتشرت مؤخرا بمعظم شوارع مدينة المنصورة.



ومن جانبه شدد محافظ الدقهلية الدكتور كمال جاد شاروبيم على تكثيف الحملات لرفع كافة التعديات على الطريق، وضرورة التعامل بحزم وعدم التهاون فى رفع جميع التعديات، لعودة الإنضباط للشارع.