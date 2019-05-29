يكولاس بيبي وويلفرد زاها على رأس القائمة الأولية لكوت ديفوار إستعداداً لكأس أمم إفريقيا

أعلن إبراهيما كامارا، المدير الفنى لمنتخب كوت ديڤوار، عن قائمة المنتمب الأولية التى تستعد لخوض بطولة كأس الأمم الإفريقية والتى ستستضيفها مصر فى الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو المقبل.





وجائت القائمة كالأتي :