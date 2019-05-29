يكولاس بيبي وويلفرد زاها على رأس القائمة الأولية لكوت ديفوار إستعداداً لكأس أمم إفريقيا
أعلن إبراهيما كامارا، المدير الفنى لمنتخب كوت ديڤوار، عن قائمة المنتمب الأولية التى تستعد لخوض بطولة كأس الأمم الإفريقية والتى ستستضيفها مصر فى الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو المقبل.
وجائت القائمة كالأتي :
حراسة المرمى: سيلفان جوبوهو " مازيمبي الكونغولى" -تابي إرا إليزير "سان بيدرو الهندوراسي" - سانجاري بادرا"فري ستيت ستارز الجنوب إفريقي" - سيسيه عبد الكريم"أسيك ميموزا الإڤواري"
خط الدفاع: سيرجي أورييه"توتنهام هوتسيبير الإنجليزي" - مامادو باكايوكو " النجم الأحمر الصربي" - وونلو كوليبالي" أسيك ميموزا "- عبد الله بامبا "إنجيه الفرنسي "- تراوري إسماعيل"إنجيه الفرنسي " - ويلفريد كانون" أدو دين هاج الهولندي" - سيمون ديلي" سلافيا براج التشيكي" - كومارا شيخ " الوداد المغربي "
خط الوسط: فرانك كيسي " ميلان الإيطالى " - سيري دي" نوشاتل زاماكس السويسري "- جيان فيليب جبامين "ماينز الألمانى "- سيري جان ميشيل " فولهام الإنجليزي" - سانجاري إبراهيم " تولوز الفرنسي" - ديوماندي إسماعيل" كاين الفرنسي " - فيكتورين أنجبان" ميتز الفرنسي"
خط الهجوم: جوناثان كودجيا" أستون فيلا "- ماكس جرادل " تولوز الفرنسي "-نيكولاس بيبي " ليل الفرنسي" - ويلفرد زاها" كريستال بالاس الإنجليزي "- ماكسويل كورينت " ليل الفرنسي" - أسالى روجير" يونج بويز" - ويلفريد بوني" العربي القطري"- يوان بولي " سانت إيتيان الفرنسي"