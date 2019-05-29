"الاتصالات" تعمل على تعزيز التعاون مع الصين في الذكاء الاصطناعي وتصميم الالكترونيات

عقدت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عددا من الاجتماعات مع وفد رفيع المستوى من وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية MIIT وأكاديمية الصين لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات(CAICT) ومعهد الصين لتقييس الإلكترونيات وذلك خلال زيارة الوفد لمصر في الفترة من 26- 27 مايو في إطار تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في أبريل الماضي، خلال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في أعمال القمة الثانية لمنتدى الحزام والطريق ببكين.





تناولت الاجتماعات بحث دفع سبل التعاون المشترك في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتباحث في عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك ومنها تصميم وتنفيذ المدن الذكية، ورفع كفاءة البنية التحتية للاتصالات، والتحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي، والحاسبات فائقة السرعة.





وخلال اللقاءات المكثفة التي دارت بين الجانبين؛ قام الوفد الصيني باستعراض أنشطة عمل أكاديمية الصين لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ومعهد الصين لتقييس الإلكترونيات، كما طرح الجانب الصيني آلية عمل لتنفيذ مذكرة التفاهم تتضمن تشكيل مجموعة عمل مشتركة، وعقد اجتماع سنوي يتم خلاله استعراض ما تم إنجازه ووضع تصورات لمجالات التعاون في الفترة القادمة.





كما شهدت اللقاءات الاتفاق على بحث مقترحات التعاون في مجال بناء القدرات في الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء وسلسلة الكتلة حيث طرح الجانب الصيني تقديم برامج تعليمية للكوادر المصرية الشابة في 7 جامعات متخصصة في الصين ولديها برامج مميزة للتعليم في مجالات الذكاء الاصطناعي، وسلسلة الكتل، وإنترنت الأشياء.





وطالب الجانب المصري من الوفد الصيني التعاون في تنفيذ برنامج تدريبي للخريجين في علوم البيانات في مجالات متنوعة، وكذلك برنامج مشترك للبحث والتطوير، فضلاً عن تبادل الخبرات في هذا المجال.





كما تم استعراض أوجه التعاون المستقبلية في مجال الذكاء الاصطناعي؛ حيث من المقرر أن يقوم وفد صيني متخصص بزيارة مصر لبحث التعاون في هذا المجال، كما بحث الجانبان أيضا أوجه التعاون المستقبلي في مجال بناء القدرات في تصميم وصناعة الإلكترونيات، والإنترنت فائق السرعة، وتأمين الشبكات خاصة لمجال الذكاء الاصطناعي.





كما شهدت زيارة الوفد الصيني عقد عدد من الاجتماعات مع الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات والشركة المصرية للاتصالات.





حضر الاجتماعات من الجانب المصري المهندسة هالة الجوهري مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشؤون تنمية القدرات البشرية والمؤسسية والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، والدكتورة ايمان عاشور مدير المعهد القومي للاتصالات، والدكتورة هبه صالح رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات، والمهندس محمد الجوسقي المشرف على الادارة المركزية للعلاقات الدولية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور حسام عثمان مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لصناعة الالكترونيات، والمهندسة جلستان رضوان مستشار الوزير للذكاء الاصطناعي، المهندس سامح الملاح العضو المنتدب لشركة سيليكون واحة.





وحضر من الوفد الصيني كاي زهنج مدير قسم آسيا وإفريقيا في إدارة التعاون الدولي بوزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات، و وي ليانج مدير بحوث أمن المعلومات في الأكاديمية الصينية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وهوى تشن نائب مدير بحوث الصناعة والتخطيط بالأكاديمية، والمهندس هنج تساو بالأكاديمية، و شيانغكون لي كبير المهندسين في أبحاث الصناعة والتخطيط بالأكاديمية.