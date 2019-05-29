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إخلاء مبنى وزارة الداخلية في باريس إثر اندلاع حريق

الأربعاء 29/مايو/2019 - 04:29 م
إخلاء مبنى وزارة الداخلية في باريس إثر اندلاع حريق
وزارة الداخلية الفرنسية
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ترجمة- دينا قدري
 
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تسبب حريق اندلع في وقت مبكر من بعد ظهر اليوم الأربعاء في إخلاء مبنى وزارة الداخلية في الحي الأول بباريس.

ووفقًا لعدة مصادر لصحيفة "لوفيجارو"، فقد توجهت سيارات الإطفاء على الفور إلى موقع الحريق.

ولم يتحدد بعد حجم الحريق المحتمل أو مصدره حتى الآن.
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