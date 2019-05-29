"جاب الله " :إيقاف سهم "جلوبال" أثرسلباً علي أداء البورصة اليوم





قال محمد جاب الله خبير أسواق المال هو ايقاف جلوبال وعدم الافصاح عن موقفها مع الضرائب هو من الأسبابا الرئيسية الذي أثر علي البورصة سلباً وتسبب في تراجع مؤشر البورصة اليوم





وأوضح جاب الله من خلال تصريح خاص ل" فجر " ، أنه قد المؤشر الرئيسي قد وصل للقرب من مستوى المقاومه الهام وهو ١٤٢٠٠نقطة ، ومن الطبيعى أن يظهر بعض العمليات البيعيه على المؤشر ، طالما كان المؤشر أعلى مستوى ١٣٩٠٠ نقطة ، فلا مشكله نستطيع ان نسمى مايحدث ذبذبه طبيعيه





وأكد جاب الله علي أن السوق مازال هابط فى الأجل القصير وعرضى فى الأجل المتوسط وصاعد على الأجل الطويل ، واختراق ١٤٢٠٠ نقطة فقط هو مايعكس الاتجاه فى الاجل القصير





وإختتمت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، مضغوطة بمبيعات المصريين ، بضغط من سيطرة القوة البيعية لحماية الارباح بعد ارتدادة سريعة استمرت عدة جلسات وصلت بالمؤشر الرئيسي لمستوي الـ 14087 نقطة ، ليقابل عندها بضغط بيعى على معظم القياديات منهيا عند 13974.13 نقطة، جاء وذلك فى ظل قيم تداولات اقل من معدلاتها مسجلة نحو 637.3 مليون جنيه





وخسر رأس المال السوقى نحو 4.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 753.7 مليار جنيه.





وهبط مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.38% ليصل إلى مستوى 13,974.13 نقطة، وتراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.17% ليصل إلى مستوى 602.9 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.28% ليصل إلى مستوى 1,537.3 نقطة.









وعن قيم التداولات فقد بلغ حجم التداول على الأسهم 163.2 مليون ورقة مالية بقيمة 637,309 مليون جنيه، عبر تنفيذ 17.4 ألف عملية لعدد 162 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 52.9% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 41.9%، والعرب على 5.3% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 78.4% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 21.5%.

وعن إتجاهات المستثمرين فقد مالت صافى تعاملات المؤسسات المصرية للبيع بقيمة 29.5 ألف جنيه ، فيما مالت صافى تعاملات المؤسسات الأجنبية والعربية للبيع بقيمة 600,3 مليون جنيه، 85.8 مليون جنيه،على التوالى



