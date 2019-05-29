"جاب الله " :إيقاف سهم "جلوبال" أثرسلباً علي أداء البورصة اليوم
الأربعاء 29/مايو/2019 - 04:24 م
نيفين سمير
Advertisements
Advertisements
قال محمد جاب الله خبير أسواق المال هو ايقاف جلوبال وعدم الافصاح عن موقفها مع الضرائب هو من الأسبابا الرئيسية الذي أثر علي البورصة سلباً وتسبب في تراجع مؤشر البورصة اليوم
وأوضح جاب الله من خلال تصريح خاص ل" فجر " ، أنه قد المؤشر الرئيسي قد وصل للقرب من مستوى المقاومه الهام وهو ١٤٢٠٠نقطة ، ومن الطبيعى أن يظهر بعض العمليات البيعيه على المؤشر ، طالما كان المؤشر أعلى مستوى ١٣٩٠٠ نقطة ، فلا مشكله نستطيع ان نسمى مايحدث ذبذبه طبيعيه
وأكد جاب الله علي أن السوق مازال هابط فى الأجل القصير وعرضى فى الأجل المتوسط وصاعد على الأجل الطويل ، واختراق ١٤٢٠٠ نقطة فقط هو مايعكس الاتجاه فى الاجل القصير
وإختتمت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، مضغوطة بمبيعات المصريين ، بضغط من سيطرة القوة البيعية لحماية الارباح بعد ارتدادة سريعة استمرت عدة جلسات وصلت بالمؤشر الرئيسي لمستوي الـ 14087 نقطة ، ليقابل عندها بضغط بيعى على معظم القياديات منهيا عند 13974.13 نقطة، جاء وذلك فى ظل قيم تداولات اقل من معدلاتها مسجلة نحو 637.3 مليون جنيه
وخسر رأس المال السوقى نحو 4.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 753.7 مليار جنيه.
وهبط مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.38% ليصل إلى مستوى 13,974.13 نقطة، وتراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.17% ليصل إلى مستوى 602.9 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.28% ليصل إلى مستوى 1,537.3 نقطة.
وعن قيم التداولات فقد بلغ حجم التداول على الأسهم 163.2 مليون ورقة مالية بقيمة 637,309 مليون جنيه، عبر تنفيذ 17.4 ألف عملية لعدد 162 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 52.9% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 41.9%، والعرب على 5.3% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 78.4% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 21.5%.
وعن إتجاهات المستثمرين فقد مالت صافى تعاملات المؤسسات المصرية للبيع بقيمة 29.5 ألف جنيه ، فيما مالت صافى تعاملات المؤسسات الأجنبية والعربية للبيع بقيمة 600,3 مليون جنيه، 85.8 مليون جنيه،على التوالى
Advertisements
- البورصة تغلق تعاملاتها على تراجع جماعي بضغط مبيعات العرب والمصريين
- تباين مؤشرات البورصة بمستهل التعاملات ..والسوقي يربح 2.3 مليار حنيه
- البورصة تختتم تعاملات الأسبوع على تراجع جماعي لمؤشراتها
- البورصة تخسر 4 مليار جنيه بالختام.. وسط شح السيولة
- تراجع جماعي لمؤشرات البورصة بمستهل التعاملات.. والسوقي يخسر 300 مليون جنيه
- البورصة تربح 1.8 مليار جنيه بعد نصف ساعة من جلسة التداول
- البورصة تربح 2.8 مليار جنيه بعد أول نصف ساعة من التداولات
- البورصة تربح 2.5 مليار جنيه بعد نصف ساعة من تداولات اليوم
- جلسة المستهل ..إرتفاع جماعي لمؤشرات البورصة اليوم الثلاثاء
- البورصة تخسر 4.6 مليار جنيه بختام جلسة الأربعاء