رسميا...الكشف عن الكرة الخاصة ببطولة الأمم الإفريقية

أعلنت شركة أمبرو البريطانية والمتخصصة في إنتاج الملابس الرياضية، عن الكرة الخاصة التي سيتم استخدامها خلال بطولة الأمم الإفريقية.









ونشرت الصفحة الرسمية للشركة عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مقطع فيديو ترويجي للكرة يتضمن مميزاتها، مؤكدة على أن الكرة مرخصة من الفيفا ضمن المستوى الإحترافي.









وأضافت الشركة، أن الكرة مصنوعة من ألياف معدلة تكنولوجيا من أجل الإحساس الحقيقي والطبيعي الملائم للقدم، كما تم تصميمها خصيصا لكي لا تمتص الماء.









واختتمت شركة "أمبرو"، أنها صممت الكرة بهذا الشكل استنادا على الثقافة الإفريقية بجانب وضع ألوان العلم المصري عليها.



