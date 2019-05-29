4 ساعات فقط من القاهرة.. اللمسات النهائية لطريق "النفق - شرم الشيخ" الجديد

أوشكت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، على الانتهاء من الطريق الجديد "عيون موسي – شرم الشيخ"، بطول 340 كيلو متر بمسار جديد يختلف عن المسار الحالي.





الطريق الجديد يمر بمدن رأس سدر، أبوزنيمة، وأبورديس، وطور سيناء حتى مدينة شرم الشيخ، لتصبح المسافة بين القاهرة وشرم الشيخ، حيث تم الانتهاء من إنشاء محطات تموين السيارات على الطريق الجديد، ويبلغ عددها 14 محطة على الجانبين، بمعدل 7 محطات على طريق الذهاب و7 على طريق العودة، بمتوسط مسافة 50 كيلو متر بين كل محطة، كما تم الانتهاء من إنشاء الاستراحات الخاصة ونقط الارتكازات الأمنية والإسعاف ووحدات التدخل السريع.





كما يجري حالياً دهان بلدورات الطريق وتركيب اللوحات الإرشادية، حيث سيدخل الطريق مرحلة الافتتاحات الرئاسية القادمة بالتزامن مع احتفالات مصر بثورة ٣٠ يونيو.





الطريق الجديد يصل بطريق (عيون موسي – النفق)، والذي تم تنفيذه ضمن المرحلة الأولى من المشروع القومي للطرق، بالإضافة إلى قيام هيئة الطرق والكباري برفع كفاءة وصلة الطريق من السويس إلى نفق الشهيد أحمد حمدي ضمن المرحلة الثالثة من المشروع القومي للطرق.





وبدأت الأعمال الإنشائية في هذا الطريق مع نهاية العام الماضي، ويبلغ طوله 340 كيلو متر بدلا من 540 كيلو متر في الطريق القديم، والطريق به 3 حارات في كل اتجاه، بعرض 25 مترا في كل حارة، فيما تبلغ تكلفته 3.5 مليار جنيه، ويختصر الطريق الجديد المسافة بين القاهرة وشرم الشيخ في 4 ساعات فقط.







