شاهد.. تسلسل زمني لوصول الإرهابي هشام عشماوي إلى مصر (فيديو)

قدمت "إكسترا نيوز" تغطية خاصة لتسليم الإرهابي هشام عشماوي إلى مصر، مساء يوم أمس، حيث وصل على متن طائرة عسكرية على خلفية زيارة رئيس المخابرات العامة اللواء عباس كامل، إلى ليبيا ولقاءه بالمشير خليفة حفتر.

عرضت إكسترا نيوز عبر برنامج "الآن" اللقطات الأولى من تسليم الجيش الليبي للإرهابي هشام عشماوي إلى السلطات المصرية.

قبل نزول عشماوي من الطائرة، نقل الإعلامي خالد أبو بكر لقطات مقربة للإرهابي ويحيطه رجال القوات الخاصة المصرية.

كما عرضت تقريرًا عن رحلة الإرهابي هشام عشماوي في طريق الدماء المفروش بالتطرف، وسلط خلاله الضوء على أهم مراحل حياته وأهم العمليات الإرهابية التي خطط لتنفيذها، بالإضافة إلى توعد الرئيس عبدالفتاح السيسي بمكافحة الإرهاب على مختلف الأصعدة لتكون النهاية القبض عليه في ليبيا وإحضاره إلى مصر ليلقي جزائه العادل.

ضمن تغطيتها أيضًا، سلطت إكسترا نيوز الضوء على أول تعليق من الرئيس السيسي عقب تسلم مصر الإرهابى هشام عشماوي، حيث حيا الرئيس جهود رجال مصر البواسل الذين كانوا دائمًا صقورًا تنقض على كل من تسول له نفسه إرهاب المصريين.

أجرت الإعلامية دانا مدحت عبر "الآن" العديد من المداخلات مع خبراء استراتيجيين وعسكريين، منهم اللواء عادل العمدة، والعميد سمير راغب الخبير الاستراتيجي الذي أكد أن سلم مصر للإرهابي هشام عشماوي جهد أجهزة أمنية مختلفة، مؤضحًا أن التسليم يعكس أيضًا دور مصر وتقديم القيادة السياسية كل الدعم المتاح للجيش الوطني الليبي لاستكمال معركته ضد الإرهاب وتمهيد الطريق للانتقال السلمي للسلطة في ليبيا، كما أنها رسالة إلى أسر الشهداء أن القصاص قادم وأن مصر قادرة على ضبط كل من خالف قانون الوطن وعرض حياة الأبرياء للخطر.

من جهتها، حاورت الإعلامية ريهام إبراهيم مدير مركز دراسات الإسلام السياسي الدكتور مصطفى حمزة، والخبير الاستراتيجي علاء عز الدين الذي قال إن سقوط عشماوي هو تتويج لجهود الدولة في مكافحة الإرهاب محليًا ودوليًا، مشيرًا إلى أن الجيش الليبي الوطني يثق تمامًا في جهود مصر في هذا الملف وهو سهل كثيرًا هذه العملية.

تابع أن عشماوي كان له تأثير كبير في قيادة بعض الإرهابيين وتنفيذ عمليات في مصر، لم ولن يكن ليُترك لأن الجهات المعنية كانت تضع نصب أعينها الثأر لمن سقطوا شهداء من الجيش والشرطة، موضحًا أن هذه العملية ليست الأولى للمخابرات العامة بل لها سجلًا حافلًا من الانتصارات منذ نشأتها.