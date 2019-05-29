ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

طرح "قصة حب" رامي عياش 6 يونيو.. وكليب "سكاكر السكر" بمشاركة فيفي عبدو

الأربعاء 29/مايو/2019 - 04:10 م
طرح قصة حب رامي عياش 6 يونيو.. وكليب سكاكر السكر بمشاركة فيفي عبدو
رامي عياش
Advertisements
طباعة
أحمد رمضان متولي
 
Advertisements

حُدد تاريخ 6 يونيو موعدا لإصدار ألبوم "قصة حب" للبوب ستار رامي عياش من إنتاج وتوزيع شركة "مزيكا".

 

ويضم عشر أغاني هم:

قصة حب" من كلمات محمد رفاعي، ألحان وتوزيع جان ماري رياشي."

 

وصفولي" من كلمات نبيل أفيوني، ألحان نور الملاح، توزيع جان ماري رياشي. "

 

"حابب" كلمات وألحان سليم عساف و توزيع عمر صباغ.             

          

"عمر جديد" من كلمات كاترين معوّض، ألحان رامي عياش و توزيع داني حلو.

 

"سكاكر السكر" من كلمات خالد فيرناس، ألحان عمرو الشاذلي و توزيع محمد شفيق. 

 

"لو أحلامي" كلمات سما، ألحان وتوزيع جان ماري رياشي.        

                  

"بعقلين" كلمات معتصم حمزة، ألحان بهاء حمزة،  توزيع  استوديو رامي عياش وضياء حمزة.

 

بالأفراح" كلمات سليم عساف، ألحان رامي عياش و توزيع استوديو رامي عياش"

 

أم الدنيا" من كلمات سليم عساف، ألحان رامي عياش وتوزيع داني حلو "

 

" ساعة الغروب" كلمات أحمد شتا، ألحان محمود خيامي وتوزيع خالد نبيل

 

وسيتزامن مع إصدار ألبوم "قصة حب" عرض كليب "سكاكر السكر" الذي صور في بيروت بإدارة المخرج فادي حداد وبمشاركة فيفي عبدو.

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من تتوقع أن يكون الحصان الأسود في درما رمضان 2019؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الأوروبي
تشيلسي
-
x
21:00
-
أرسنال
دوري أبطال آسيا
النصر
-
x
20:30
-
ذوب آهن أصفهان