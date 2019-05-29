طرح "قصة حب" رامي عياش 6 يونيو.. وكليب "سكاكر السكر" بمشاركة فيفي عبدو

حُدد تاريخ 6 يونيو موعدا لإصدار ألبوم "قصة حب" للبوب ستار رامي عياش من إنتاج وتوزيع شركة "مزيكا".

ويضم عشر أغاني هم:

قصة حب" من كلمات محمد رفاعي، ألحان وتوزيع جان ماري رياشي."

وصفولي" من كلمات نبيل أفيوني، ألحان نور الملاح، توزيع جان ماري رياشي. "

"حابب" كلمات وألحان سليم عساف و توزيع عمر صباغ.

"عمر جديد" من كلمات كاترين معوّض، ألحان رامي عياش و توزيع داني حلو.

"سكاكر السكر" من كلمات خالد فيرناس، ألحان عمرو الشاذلي و توزيع محمد شفيق.

"لو أحلامي" كلمات سما، ألحان وتوزيع جان ماري رياشي.

"بعقلين" كلمات معتصم حمزة، ألحان بهاء حمزة، توزيع استوديو رامي عياش وضياء حمزة.

بالأفراح" كلمات سليم عساف، ألحان رامي عياش و توزيع استوديو رامي عياش"

أم الدنيا" من كلمات سليم عساف، ألحان رامي عياش وتوزيع داني حلو "

" ساعة الغروب" كلمات أحمد شتا، ألحان محمود خيامي وتوزيع خالد نبيل

وسيتزامن مع إصدار ألبوم "قصة حب" عرض كليب "سكاكر السكر" الذي صور في بيروت بإدارة المخرج فادي حداد وبمشاركة فيفي عبدو.