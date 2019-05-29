كندا تعتزم محاربة الدنمارك وروسيا لمطالبات القطب الشمالي

شنت كندا معركة ضد روسيا والدنمارك لمطالباتهم بأجزاء واسعة من قاع المحيط المتجمد الشمالي، بما في ذلك القطب الشمالي - مطلقة مفاوضات حدودية محتملة في المستقبل.





تمنح اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، الدول الساحلية، دعوى جرف قاري تبلغ مساحتها 200 ميل بحري تتيح للدول الحق في استغلال الموارد في قاع البحر وتربة المناطق التابعة لها.





وأوردت شبكة "فوكس نيوز"، أن الاتفاقية تسمح بتمديد الأرفف القارية إذا كان لدى أي بلد بيانات علمية لإثبات أن السمات الجيولوجية أو الجغرافية الخاصة تحت الماء هي في الواقع امتدادات لأرففها القارية.





في الأسبوع الماضي، قدمت كندا 1200 صفحة من الأدلة العلمية لإثبات أن رفها القاري من الجزر العليا في القطب الشمالي يمتد عبر 200 ميل بحري من الشاطئ.





وتدعي الوثائق، أن الجرف القاري يشمل أيضًا قسمًا متنازعًا عليه من قاع البحر يمتد من أعلى جزيرة إليسمير على طول سلسلة من التلال تحت البحر إلى القطب، وأكثر من 125 ميلًا تقريبًا.





يُسمى هذا الجزء "Lomonosov Ridge"، وهو نوع من سلسلة الجبال تحت الماء التي تمتد عبر قاع البحر في المحيط المتجمد الشمالي. تدعي جميع البلدان الثلاثة أنها امتداد لأرففها القارية.





وقال مايكل بيرز، أستاذ القانون الدولي بجامعة كولومبيا البريطانية، للصحافة الكندية: "تدرك جميع الدول المعنية أنه سيكون هناك مفاوضات حدودية في مرحلة ما في المستقبل".





إن مطالبات البلدان الثلاثة ستضع مئات الأميال الإضافية من قاع البحر تحت السيطرة الاقتصادية لذلك البلد.





وكتب ستيفانو مارون من الشؤون العالمية بكندا للصحافة الكندية، في رسالة بريد إلكتروني: "تداخل الرف القاري هو جزء طبيعي من العملية".





"تعمل جميع الدول الساحلية الخمس في المحيط المتجمد الشمالي بشكل تعاوني خلال حلقة دراسية حرة للجرف القاري للمحيط المتجمد الشمالي على مدار السنوات العشر الماضية".





وحسبما ذكرت شبكة "آر سي آي"، كان من المفترض تقديم طلب كندا - الذي كان سيوقف خجول القطب الشمالي - قبل خمس سنوات، ولكن تم سحبه في اللحظة الأخيرة، بعد أن طلبت حكومة المحافظين آنذاك مزيدًا من الأبحاث.





وقدمت روسيا مطالبتها إلى المزيد من قاع البحر في القطب الشمالي في العام 2001، وفي العام 2007 مضيفة Lomonosov Ridge.





ووفق الشبكة، قدم الدنماركيون مطالبهم في العام 2014.





ستقوم لجنة حدود الجرف القاري التابعة للأمم المتحدة بمراجعة صلاحية العلم الذي تقوم به البلدان الثلاثة. هناك احتمال أن تحدده هيئة الأمم المتحدة على أساس "المساواة" من شواطئ البلدان المطالبة، والتي من شأنها أن تطالب القطب الشمالي للدانمركيين.



