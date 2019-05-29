"الأزهر": الجيش والشرطة يرسلان رسالة أنه لن يفلت أحدٌ من العقاب
الأربعاء 29/مايو/2019 - 03:43 م
محمود الجلاد
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أشاد الأزهر الشريف بالجهود المبذولة في محاربة ومواجهة الإرهاب، وتضافر الجهود بين الدول في القبض على الإرهابيين وتسليمهم، مؤكدًا أنها خطوة مهمة في الحرب على الإرهاب.
وأكد الأزهر أن الجيش المصري والشرطة يقدمان أروع الأمثلة في المحافظة على أمن واستقرار الوطن، كما أنهما يرسلان رسالة أنه لن يستطيع أحد أن يفلت من العقاب، خاصة إذا كان يتعلق بمن أراق دماء الأبرياء، سائلًا الله تعالى أن يتغمد أرواح الشهداء بواسع رحمته، وأن يحفظ عالمنا من شرور الإرهاب وينعم علينا بالأمن والاستقرار.
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