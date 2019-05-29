أمن الجيزة يواصل حملاته لإزالة الإشغالات بالمنطقة الأثرية بالهرم

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واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع الجيزة، حملاتها المكثفة لإزالة كافة الإشغالات التي تعوق حركة سير المواطنين والسيارات، وضبط المخالفات المرورية والتعديات على المنطقة الأثرية بالهرم، لإعادة الوجه الحضاري للمنطقة مرة أخري.



وأسفرت جهود الحملة اليوم في مجال المرافق عن ضبط غرزة شاي – 2 كوريك – 8 استاند – 3 اسطوانه غاز – 3 برويطة – 7 تروللي - 2 ونش -5 ثلاجة – 50 عرق خشب – 100 لوح خشب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.



