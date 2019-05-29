ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

أمن الجيزة يواصل حملاته لإزالة الإشغالات بالمنطقة الأثرية بالهرم

الأربعاء 29/مايو/2019 - 03:39 م
أمن الجيزة يواصل حملاته لإزالة الإشغالات بالمنطقة الأثرية بالهرم
Advertisements
طباعة
إيمان عبد العاطي
 
Advertisements
واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع الجيزة، حملاتها المكثفة لإزالة كافة الإشغالات التي تعوق حركة سير المواطنين والسيارات، وضبط المخالفات المرورية والتعديات على المنطقة الأثرية بالهرم، لإعادة الوجه الحضاري للمنطقة مرة أخري.

وأسفرت جهود الحملة اليوم في مجال المرافق عن ضبط غرزة شاي – 2 كوريك – 8 استاند – 3 اسطوانه غاز – 3 برويطة – 7 تروللي - 2 ونش -5 ثلاجة – 50 عرق خشب – 100 لوح خشب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الأوروبي
تشيلسي
-
x
21:00
-
أرسنال
دوري أبطال آسيا
النصر
-
x
20:30
-
ذوب آهن أصفهان