"نسيوا اللاصقة على فمه".. أمن الجيزة يكشف كواليس قتل طبيب يمني بفيصل

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كشفت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة عن كواليس قتل طبيب يمني الجنسية داخل شفته بمنطقة فيصل، بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور.



كان تلقى اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطار من العميد شامل عزيز مأمور قسم شرطة بولاق الدكرور بورود بلاغا من نزار.ع- موظف، 54 سنة، يمني الجنسية ومقيم بالهرم، بوفاة عمه نجيب.م، بالمعاش، 56 سنة، يمني الجنسية ومقيم بدائرة القسم، وما تبين من الفحص أن المذكور يرتدي كامل ملابسة وموثوق اليدين والقدمين ووجود شريط لالصق علي فمه وعدم وجود إصابات ظاهرية.



وشكل اللواء محمد الألفي نائب مدير مباحث الجيزة، فريق بحث بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، لكشف ملابسات الواقعة، ووضع خطة تتمثل في حصر علاقات المجني علية وخلافاته التي قد ترقي ان تكون دافعا لارتكاب الواقعة، فحص العقار محل الحادث وقاطنيه والمترددين عليه، فحص خطوط سير المحتملة للجناه من وإلى مسرح الجريمة، تنشيط المصادر السرية الموثوق بها للمساهمه في إجراءات البحث.



ومن خلال تنفيذ عناصر تلك الخطة امكن التوصل إلى أن مرتكبي الواقعة حسن احمد حسن مصري، 35 سنة، سمسار ومقيم شارع المنشية، دائرة القسم، منصور امام النوبي محمد، 45 سنة، حارس عقار مجاور للأول واصل إقامته الأقصر، والمطلوب لتنفيذ حكم سنة: تبديد "، مصطفي ممدوح نيازي محمد، 30 سنة، عامل ومقيم دائرة مركز شرطة اوسيم واصل اقامته المنيا، السابق اتهامه في 4 قضايا ( اعتداء علي المشاة، شروع في القتل، مشاجرة ) اخرهم جنح مركز دير مواس بالمنيا، اعتداء علي منشاه والمطلوب للتنفيذ عليه في القضية رقم 9 جنايات مركز دير مواس بالمنيا لسنة 2011 سلاح بالحبس سنه، عزت رمضان عبد العزيز، 39 سنة، حارس عقار ومقيم بالطالبية، مرعي محمد محمد سيد، 38 سنة، حارس عقار ومقيم الطالبية.



وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة أمر بضبط المتهمين على وجه السرعة، فأمكن ضبطهم وبحوزة الثالث مبلغ 37 الف جنية مصري 6 الاف ريال يمني وبمواجهتهم قررا الأول والثاني انهم يعملان في مجال سمسرة الشقق وتعرفا علي المجني عليه وتوسطا له في شراء الشقة سكنة، وعقب ذلك اتفقا علي سرقته لعلمهما بحيازته مبالغ مالية فقام الأول بتسليم الثاني نسخه من مفاتيح الشقة لسرقتها اثناء غيابه، إلا أنه تلاحظ وجود المجني عليه بصفة مستمرة فاتفق الأول مع الثالث دون علم الثاني والذي استعان بباقي المتهمين وتوجهوا إلى محل البلاغ وانتظر الخامس أسفل العقار لمراقبة الطريق وصعد الثالث والرابع للشقه وطرق بابها ولدي فتح المجني عليه قاما بدفعه وتقييده واستوليا علي 60 الف جنية مصري، 6 الاف ريال يمني، وتركوه دون فك قيده ولا نزع اللاصقة من علي فمه مما أدى إلى اختناقه وأضاف الثالث أن المبالغ المالية متحصلات الجريمة وانهم انفقوا باقي المبلغ، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار مدير أمن الجيزة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

