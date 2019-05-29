رسميا.. جهاز الرياضة يستضيف مواجهة الحدود وبيراميدز

قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عامر حسين، إقامة مباراة حرس الحدود وبيراميدز سبورت، على ملعب جهاز الرياضة العسكري، بالدوري العام.





وجاء خوض المباراة على ملعب جهاز الرياضة بدلا من حرس الحدود، بالمباراة المقرر لها مساء غد الخميس ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين للدوري المصري الممتاز.



