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"الأرصاد": طقس اليوم شديد الحرارة بهذه المناطق (فيديو)

الأربعاء 29/مايو/2019 - 03:15 م
الأرصاد: طقس اليوم شديد الحرارة بهذه المناطق (فيديو)
أرشيفية
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رقية جمال
 
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قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن هناك ارتفاعا في درجات الحرارة خاصة على الوجه البحري والقاهرة بنحو درجتان عن الأمس.

وأضاف "عبد العال"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" على قناة مصر الأولى، اليوم الأربعاء، أن طقس اليوم معتدل على السواحل الشمالية، حار على القاهرة والوجه البحري، شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارًا لطيف ليلًا على كافة الأنحاء.

وتابع رئيس هيئة الأرصاد الجوية، أن هناك نشاط للرياح غير مؤثر على الوجه البحري والقاهرة وجنوب سيناء حتى شمال الصعيد.

وأوضح، أن هذا الارتفاع في درجات الحرارة هو أمر طبيعي خلال هذا الوقت من العام، منوهًا إلى أن هناك انخفاض تدريجي في درجات الحرارة اعتبارًا من الجمعة المقبلة.

وشدد، على أن هناك اضطراب في حركة الملاحة البحرية بالبحر الأحمر وخليج السويس، بينما البحر المتوسط مهيا تمامًا لممارسة كافة الأنشطة البحرية.

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