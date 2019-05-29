"سلمان للإغاثة" يكمل يومه الـ23 في توزيع الوجبات الرمضانية باليمن

يواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، لليوم 23 على التوالي، توزيع السلال الغذائية ووجبات الإفطار الجاهزة في شهر رمضان المبارك على عدد من المحافظات اليمنية.





وقالت وكالة الأنباء السعودية، اليوم الأربعاء، إنّ مديرية العبر بمحافظة حضرموت الصحراء شهدت توزيع 486 وجبة رمضانية جاهزة على عابري السبيل والنازحين والأسر الفقيرة ونزلاء السجون، كما تمّ في مديرية الحوطة بمحافظة لحج توزيع 1428 وجبة إفطار رمضانية جاهزة للنازحين وعابري السبيل وعمال الخدمات والنقاط الأمنية والأسر الفقيرة.





وفي محافظة حضرموت الوادي، تمّ توزيع 550 وجبة إفطار جاهزة على المرضى في المستشفيات ونزلاء السجون والنقاط الأمنية وعابري السبيل في مديرية شبام، وتوزيع 1326 وجبة إفطار جاهزة على نازحي صنعاء ونازحي مديرية الحيمة الخارجية ونازحي مديرية الحيمة الداخلية، كما شهدت مأرب توزيع 1632 وجبة إفطار جاهزة على المرضى في المستشفيات والنازحين، وعابري السبيل.





ويأتي هذا التوزيع ضمن الجهود الإنسانية التي تقدمها المملكة من خلال المركز للشعب اليمني تخفيفًا من معاناته جراء الأزمة الإنسانية التي تمر بها بلادهم.