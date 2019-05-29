أول تعليق من الوداد المغربي بعد إيقاف جهاد جريشة

كشف محمد طلال المتحدث الرسمي لنادي الوداد المغربي عن موقفهم ضد الحكام جهاد جريشة بعد ما حدث في مباراة الذهاب أمام الترجي التونسي في نهائي دوري أبطال افريقيا.





وقال طلال في تصريحات خاصة "جريشة حكم ظالم ومنذ اللحظة الأولى كان طريقنا الشرعية والتعامل مع المؤسسات لذلك قومنا بالتصعيد للكاف".





وتابع "ما ضاع حق من وراءه طالب.. شكرًا للأخوة المصريين على التعاطف الكبير ولو ضر مواطنهم جريشة".





وأضاف "رأيت لقطة لجهاد جريشة في مباراة الزمالك والمقاصة وعدم احتساب ضربة جزاء صحيحة للزمالك في مباراة للفريقين منذ سنوات وكان هناك تعاطف كبير معنا"