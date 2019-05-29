"البورصة" توافق على سير "يونيفرت" في إجراءات شطب القيد الاختياري

قررت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة، بجلستها المنعقدة اليوم الأربعاء، الموافقة على سير شركة يونيفرت للصناعات الغذائية، فى إجراءات شطب القيد الاختيارى لأسهم الشركة، البالغ رأس مالها المصدر 89.8 مليون جنيه موزع على 89.8 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها جنيه مصرى للسهم الواحد من جدول قيد الأوراق المالية المصرية بسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأضافت ، على الشركة أن تلتزم بنشر إعلان بجريدتين يوميتين صباحيتين واسعتي الانتشار بتفاصيل عملية الشراء على ان يتم الشراء من جميع المساهمين المتضررين من الشطب الاختياري بما فيهم المعترضين على الشطب وفقا للمواعيد المشار اليها في هذا الإعلان، علمًا بانه تم ايقاف التعامل على اسهم الشركة بالسوق المفتوح اعتبارا من بداية جلسة تداول يوم الاحد الموافق 26\5\2019 .





و عرض الشطب النهائي لقيد أسهم الشركة على لجنة القيد بعد تنفيذ عملية شراء الشركة لاسهم المساهمين المتضررين من الشطب بما فيهم المعترضين مع حذف بيانات الشركة من على قاعدة بيانات البورصة.





و بلغت نسبة الأسهم حرة التداول نسبة 14.1% من إجمالى أسهم الشركة، وفقا لخطاب شركة مصر للمقاصة.





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