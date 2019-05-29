ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

نصائح للعروس الجديدة للتعامل مع زوجها في رمضان

الأربعاء 29/مايو/2019 - 02:41 م
نصائح للعروس الجديدة للتعامل مع زوجها في رمضان
Advertisements
طباعة
 
Advertisements
هناك مجموعة من النصائح الهامة للعروس الجديدة للتعامل مع زوجها في رمضان ولحياة زوجية سعيدة، ولإعداد عزومات مميزة وبسيطة:

- شاركي زوجكِ التفكير المسبق في محتويات مائدة الطعام الرمضانية والحلويات، ولا مانع من أن يشاركك زوجك في أعمال المطبخ، لخلق جو من السعادة والألفة بينكما.

- بادري بالتخطيط مع زوجكِ لدعوة أهله إلى الإفطار، وشاركيه مخطط وتفاصيل الدعوة.

- إذا كنتِ موظفة فحاولي تجهيز طعام الإفطار مسبقًا قبل يوم بنسبة 50 في المائة حتى لا يداهمكِ الوقت.

- حاولي أن تتفهَّمي تقلبات مزاج زوجكِ، خاصة إذا كان مدخنًا، وراعي أن مزاجه سيكون حادًا بعض الشيء.

- تجنَّبي الدخول في نقاشات حادة معه خلال فترة الصيام.

- شجِّعي زوجكِ على الدخول في مسابقة لختم القرآن معكِ لخلق جو مميز من الألفة.

- لا تهملي أناقتك وجمالك خلال الشهر الفضيل، فالعبادة لا تعني إهمال النفس.
Advertisements
المزيد عن: نهار رمضان المشاكل الاسرية العلاقات الزوجية العروس الجديدة العروس الزواج
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
متي تفقد المراة صبرها
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الأوروبي
تشيلسي
-
x
21:00
-
أرسنال
دوري أبطال آسيا
النصر
-
x
20:30
-
ذوب آهن أصفهان