نصائح للعروس الجديدة للتعامل مع زوجها في رمضان

هناك مجموعة من النصائح الهامة للعروس الجديدة للتعامل مع زوجها في رمضان ولحياة زوجية سعيدة، ولإعداد عزومات مميزة وبسيطة:





- شاركي زوجكِ التفكير المسبق في محتويات مائدة الطعام الرمضانية والحلويات، ولا مانع من أن يشاركك زوجك في أعمال المطبخ، لخلق جو من السعادة والألفة بينكما.





- بادري بالتخطيط مع زوجكِ لدعوة أهله إلى الإفطار، وشاركيه مخطط وتفاصيل الدعوة.





- إذا كنتِ موظفة فحاولي تجهيز طعام الإفطار مسبقًا قبل يوم بنسبة 50 في المائة حتى لا يداهمكِ الوقت.





- حاولي أن تتفهَّمي تقلبات مزاج زوجكِ، خاصة إذا كان مدخنًا، وراعي أن مزاجه سيكون حادًا بعض الشيء.





- تجنَّبي الدخول في نقاشات حادة معه خلال فترة الصيام.





- شجِّعي زوجكِ على الدخول في مسابقة لختم القرآن معكِ لخلق جو مميز من الألفة.





- لا تهملي أناقتك وجمالك خلال الشهر الفضيل، فالعبادة لا تعني إهمال النفس.