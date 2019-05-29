نصائح للعروس الجديدة للتعامل مع زوجها في رمضان
الأربعاء 29/مايو/2019 - 02:41 م
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هناك مجموعة من النصائح الهامة للعروس الجديدة للتعامل مع زوجها في رمضان ولحياة زوجية سعيدة، ولإعداد عزومات مميزة وبسيطة:
- شاركي زوجكِ التفكير المسبق في محتويات مائدة الطعام الرمضانية والحلويات، ولا مانع من أن يشاركك زوجك في أعمال المطبخ، لخلق جو من السعادة والألفة بينكما.
- بادري بالتخطيط مع زوجكِ لدعوة أهله إلى الإفطار، وشاركيه مخطط وتفاصيل الدعوة.
- إذا كنتِ موظفة فحاولي تجهيز طعام الإفطار مسبقًا قبل يوم بنسبة 50 في المائة حتى لا يداهمكِ الوقت.
- حاولي أن تتفهَّمي تقلبات مزاج زوجكِ، خاصة إذا كان مدخنًا، وراعي أن مزاجه سيكون حادًا بعض الشيء.
- تجنَّبي الدخول في نقاشات حادة معه خلال فترة الصيام.
- شجِّعي زوجكِ على الدخول في مسابقة لختم القرآن معكِ لخلق جو مميز من الألفة.
- لا تهملي أناقتك وجمالك خلال الشهر الفضيل، فالعبادة لا تعني إهمال النفس.
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