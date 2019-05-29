في أحراز "ولاية سيناء".. فيديو لرسالة من "مرسي" للضباط الملتحين.. وآخر لذبح شخص

قررت منذ قليل محكمة جنايات القاهرة، تأجيل محاكمة حمادة السيد لاعب نادي أسوان السابق و43 آخرين في اتهامهم بالقضية المعروفة بـ" ولاية سيناء" لجلسة 22 يوينو المقبل لاستكمال فض الحرز الخاص بالمتهم الثاني محمد عبد المحسن.





صدر القرار برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني، وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم والدكتور علي عمارة، وسكرتارية أحمد مصطفى ومحمد الجمل وجمال أحمد.





وعرضت المحكمة الفلاشة الخاصة بالمتهم سامح حامد القناوى وكان المقطع الفيديو الأول يظهر فيه أشخاص يتدربون على استخدام الأسلحة والمقطع الثانى يظهر كان داخل أحد المساجد ويقف احد الأشخاص ويدرب عدد كبير من الأشخاص بينهم أطفال على فنون القتال.





وعرضت المحكمة فيديو اخر لاشخاص ملثمون يحملون الأسلحة إضافة الى فيديو للضباط الملتحين وهم يتحدثون عن ان اللحية سنه كما تحدثون عن عدم تنفيذ الاحكام القضائية منق بل جهه عملهم.





كما المحكمة مقطع فيديو يبدء بعنوان " مؤسسة الملاحم " يظهر فيه اشخاص يتحدثون ملثمون وصورة لأيمن الظواهرى كما عرضت المحكمة فيديو بعنوان "موضوع مهم جدا شاغل كل الناس عن تكفير الدولة الإسلامية للدكتور محمد محمد مرسى " وصورة عليه علم داعش ومدون عليه عبارة لا اله الا الله محمد رسول الله أسفل العلم الدولة الإسلامية ، ويظهر في الصورة محمد مرسى ويتحدث عن العقيدة الإسلامية والماسونية ومقاطع صور اخر وهو يتحدث وصور لاشخاص يرتدون زى اسلامى يتحدثون بالمقطع.





فيديو آخر بعنوان الذين يعملون بالجيش والشرطة والاعلام يتحدث شخص ملتحى وفيديو أخر بعوان "أقوى رساله لمحمد مرسى بشأن الضباط الملتحين ".





وقالت المحكمة إنها اكتفت بمشاهدات الفلاشة الخاصة بالمتهم سامح حامد القناوي.





كانت النيابة احالت المتهمين لمحكمة الجنايات لان المتهمين من الأول حتى السابع تولوا قيادة فى جماعة إرهابية داخل البلاد بأن أسسوا 7 خلايا عنقودية، تولوا قيادتها بالجماعة التى تهدف إلى ارتكاب جرائم الإرهاب وتدعو لتكفير الحاكم ووجوب الخروج عليه، وتغيير نظام الحكم بالقوة وتعطيل الدستور والقوانين، والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتها، واستباحة دماء المسيحيين ودور عبادتهم، واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، واستهداف المنشآت العامة والمهمة بهدف الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدم فى تحقيق الأغراض التى تدعو إليها على النحو المبين بالتحقيقات.



