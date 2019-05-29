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تعرف علي أسعار البلح اليوم الأربعاء 2019 -5-29 في محافظة الإسماعيلية

الأربعاء 29/مايو/2019 - 02:48 م
تعرف علي أسعار البلح اليوم الأربعاء 2019 -5-29 في محافظة الإسماعيلية
أرشيفية
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هشام إسماعيل
 
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شهدت أسعار البلح، اليوم الأربعاء، 2019-5-29 في شوادر ومنافذ محافظة الإسماعيلية، استقرارًا فى التعاملات، حيث سجل البلح الإبريمي ما بين 8 و17 جنيهًا للكيلو، والبلح الشامي ما بين 6 و9 جنيهات للكيلو.

وسجل سعر البلح السكوتي ما بين 8 و18 جنيهًا للكيلو، والبلح الأسواني سجل ما بين 7 و12 جنيهًا للكيلو، وبلح الجنديلة سجل ما بين 7 و17 جنيهًا للكيلو، بينما سجل بلح قرن الغزال ما بين 12 و22 جنيهًا للكيلو.

ووصل سعر كيلو البلح الأبيض الغزال ما بين 15 و20 جنيهًا للكيلو، وبلح مركابي سجل ما بين 6 و14 جنيهًا للكيلو، أما بلح العينات فسجل ما بين 9 و17 جنيهًا للكيلو، وسجل بلح البان ما بين 8 و18 جنيهًا للكيلو، أما بلح وردة فسجل ما بين 9 و17 جنيهًا للكيلو، وبلح برتمودة فسجل 7 و12 جنيهًا للكيلو.
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