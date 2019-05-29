اليوم.. الكشف عن رعاة بطولة الأمم الإفريقية

تستعد اللجنة المنظمة لبطولة الأمم الإفريقية برئاسة هاني أبوريدة، للكشف عن رعاة البطولة، وذلك بأحد الفنادق الكبرى، قبل إقامتها منتصف يونيو المقبل.





ومن المقرر أن يتم الكشف عن الرعاة المحليين والاقليميين لبطولة إفريقيا، على أن يحضر مراسم الإعلان عدد من المسئولين بالاتحاد الإفريقى بالإضافة إلى محمد فضل مدير البطولة وعدد من الشخصيات الرياضية.





وتستضيف مصر بطولة الأمم الإفريقية، بالفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبا لأول مرة فى تاريخ البطولة.