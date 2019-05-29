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تغييرات في سلاح الدفاع الجوي الإيراني

الأربعاء 29/مايو/2019 - 02:44 م
تغييرات في سلاح الدفاع الجوي الإيراني
خامنئي
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وكالات
 
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أعلنت إيران عدة تغييرات في الجيش، قررها القائد العام للقوات المسلحة، مرشد الثورة الإسلامية، علي خامنئي، بحسب وكالة "تسنيم".

 

وأشارت الوكالة إلى أن خامنئي أصدر حكمان منفصلان عين بموجبهما اللواء عبد الرحيم موسوي قائدا لمقر "خاتم الأنبياء" للدفاع الجوي، والعميد علي رضا صباحي فرد قائدا لقوات الدفاع الجوي للجيش في البلاد.

 

ودعا خامنئي موسوي إلى استخدام كافة الطاقات والإمكانات المتاحة للقوات المسلحة في البلاد في مجال الدفاع عن سماء البلاد  وتعزيز الشبكة الدفاعية الموحدة والشاملة والمقتدرة والمحدثة للقيادة ومراقبة الدفاع الجوي.

 

كما دعا صباحي فرد إلى بذل الجهود  لتطوير وتعزيز قوات الدفاع الجوي للبلاد خاصة  تعزيز عمليات  التدريب والصيانة المحدثة للآليات والمعدات واستخدامها القصوى والتحلي باليقظة والاستعداد من خلال استخدام الأساليب المتنوعة للدفاع الجوي في التعاطي المؤثر والمكمل مع مقر "خاتم الأنبياء" للدفاع الجوي.

 

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