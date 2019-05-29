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ملف نقدي عن رواية "سيدات القمر" في ميريت الثقافية

الأربعاء 29/مايو/2019 - 02:44 م
ملف نقدي عن رواية سيدات القمر في ميريت الثقافية
جوخة الحارثي
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أحمد رمضان متولي
 
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أعلنت مجلة "ميريت الثقافية"، الشهرية الإلكترونية، إعدادها ملفًا عن رواية "سيدات القمر"، للروائية العمانية "جوخة الحارثي" التي فازت منذ أيام ترجمتها الإنجليزية بجائزة مان بوكر الدولية لعام 2019، كأول رواية عربية مترجمة تفوز بهذه الجائزة الكبرى التي أنشئت في بريطانيا عام 2005.

 

وقال الشاعر سمير درويش إن الملف سوف ينشر في العدد الثامن- أغسطس 2019، حيث ستكون الروائية العمانية موجودة بالقاهرة وقت إطلاقه، ويتناول المحاور التالية:

 

- دراسات نقدية عن الرواية الفائزة.

- دراسات نقدية عن الأعمال الروائية والقصصية السابقة للروائية بشكل عام.

- قراءات ثقافية في تقرير لجنة الجائزة ووضع الأدب العربي في العالم.

- شهادات شخصية عن الرواية والكاتبة.

 

وأضاف درويش أن المقال يتكون من 2000 كلمة والشهادة من 1000 كلمة، وترسل الأعمال على البريد الإلكتروني للمجلة.

 

يذكر أن الروائية العمانية جوخة الحارثي كاتبة وأكاديمية تعلمت في عُمان والمملكة المتحدة. حصلت على درجة الدكتوراه في الأدب العربي الكلاسيكي في جامعة إدنبرة. وهي حاليًا أستاذ مساعد بقسم اللغة العربية بجامعة السلطان قابوس. نشرت ثلاث مجموعات من القصص القصيرة وثلاث روايات كما قامت بتأليف أعمال أكاديمية وأخرى للأطفال.

 

"ميريت الثقافية" مجلة شهرية إليكترونية تصدر عن دار ميريت للنشر بداية من يناير 2019، وتعني بقضايا التنوير، مديرها العام محمد هاشم، ورئيس التحرير الشاعر سمير درويش.

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