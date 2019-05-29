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لوبيتيجي يفتح النار على الاتحاد الإسباني

الأربعاء 29/مايو/2019 - 02:43 م
لوبيتيجي يفتح النار على الاتحاد الإسباني
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كشف جولين لوبيتيجي، المدير الفني السابق لريال مدريد عن خبايا إقالته من تدريب المنتخب الإسباني قبل تدريب فريق ريال مدريد.

وقال جولين لوبيتيجي في تصريحات نشرتها صحيفة الماركا الإسبانية: أعتقد أن قرار إقالتي قبل مونديال روسيا بأيام كان ظالماً لي وللمنتخب.

واضاف: كان حلمي الوحيد قيادة المنتخب في المونديال ولكن الاتحاد حرمني من تحقيق هذه الأمنية أتذكر رحلتي أثناء العودة من موسكو إلى مدريد، 5 ساعات دون التحدث مع أي شخص.

وعن تراجع مستوي ريال مدريد قال: الفريق حقق دوري الأبطال ثلاثة مرات على التوالي ولكن في الليجا كانت هناك حالة سيئة وكنا نأتي بعد برشلونة واتلتيكو كان يجب أن نتحسن بشكل جماعي دون الاعتماد على لاعب بعينه.

وتابع:  راضي تمامًا عن اللاعبين لأنهم قدموا كل ما لديهم وراضي عن التجربة، حاولنا إعطاء الفريق ما يحتاج إليه، لكن لم يكن لدينا وقت كاف.
 
الجدير بالذكر أن ريال مدريد تعاقد مع المدرب لوبيتيجي قبل أيام من افتتاح المونديال مما دفع الاتحاد الإسباني لإقالته معتبراً الأمر مثل الخيانة.

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