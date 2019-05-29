نفط عمان يتراجع الي 67.08 دولار للبرميل

أظهرت بيانات صادرة عن بورصة دبي للطاقة، اليوم الأربعاء، تراجع سعر نفط عمان تسليم يوليو / تموز القادم، بواقع 1.4 دولار للبرميل.





وأشارت البيانات إلى أن سعر نفط عمان تسليم يوليو تراجع إلى 67.08 دولار للبرميل، مقارنة بسعره أمس الثلاثاء، عند 68.48 دولار.





وبحسب البيانات، بلغ سعر النفط العُماني تسليم شهر أغسطس 67.13 دولار للبرميل، بتراجع 75 سنتاً للبرميل عن مستوياته السابقة، البالغة 67.88 دولار للبرميل.





وبحلول الساعة 9:00 صباحاً بتوقيت جرينتش، تراجع سعر خام نايمكس الأمريكي بالعقود الآجلة تسليم يوليو 1.49 بالمائة، ليصل إلى 58.26 دولار للبرميل، خاسراً 88 سنتاً للبرميل.





وتراجع كذلك سعر خام برنت تسليم يوليو 1.43 بالمائة، ليصل إلى مستوى 69.11 دولار للبرميل، فاقداً دولار واحد للبرميل عن مستوياته السابقة.