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أكثر من 300 إعصار يضرب الولايات المتحدة فى 12 يوما

الأربعاء 29/مايو/2019 - 02:38 م
أكثر من 300 إعصار يضرب الولايات المتحدة فى 12 يوما
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خاطر عبادة
 
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ضرب أكثر من 300 إعصار "تورنادو" عدة ولايات أمريكية خلال 12 يوماً فقط، كما حذّرت الأرصاد من أن الطقس العنيف سيعود الأسبوع المقبل.

وتجاوزت الولايات المتحدة رقمها القياسى، أمس الثلاثاء، بتسجيل أعاصير لليوم الحادى العشر على التوالى، فى كل يوم منها 8 أعاصير على الأقل ، وكانت أخر مرة سجلت تلك الأرقام فى يونيو 1980.

وتلقت خدمة الطقس الوطنية على الأقل 27 تقريراً إضافياً حول الأعاصير أمس الثلاثاء، وكان هناك 934 تقريراً عن إعصار مطلع العام الجارى، وأكثر من معدل العام السابق "743 إعصار".

ووفقا لصحيفة "ديلى ميل" أنه تم تسجيل أكثر من 500 إعصاراً خلال الـ30 يوماً الماضية.

وقتلت سلسلة الأعاصير شخصاً وأصابت المئات، دون وجود علامات على التهدئة فى وقت قريب.

وقال خبراء الأرصاد إنّ الأعاصير والأمطار الشديدة التى تكتسح الولايات المتحدة من السهول الجنوبية إلى نيوجيرسى ستهدأ  مساء الخميس، لكنها ستستؤنف مرة أخرى الأسبوع المقبل.

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