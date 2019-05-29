مؤشر مسقط يصعد 0.57% بختام جلسة اليوم

أنهى المؤشر العام لسوق مسقط تعاملات اليوم الأربعاء مرتفعاً 0.57 بالمائة، بإقفاله عند مستوى 3941.21 نقطة، رابحاً 22.41 نقطة، مقارنة بمستوياته بنهاية جلسة أمس الثلاثاء.





ودعم المؤشر العام اليوم، ارتفاع أسهمه القيادية؛ وصعد أومنفيست بنسبة 2.58 بالمائة، وارتفع بنك العز الإسلامي 2.47 بالمائة، وريسوت للاسمنت 2.45 بالمائة.





وشهدت القطاعات ارتفاعاً جماعياً اليوم، وفي صدارتها المالي بنسبة 0.64 بالمائة؛ مدفوعاً بارتفاع أومنفيست وبنك العز، وصعد الخليجية للاستثمار 1.82 بالمائة.





كما صعد مؤشر قطاع الصناعة 0.29 بالمائة؛ مدفوعاً بارتفاع ريسوت للاسمنت.





وكان مؤشر الخدمات أقل القطاعات ارتفاعاً اليوم بنسبة 0.24 بالمائة؛ بدعم أريدو 1.23 بالمائة، وصعد عمانتل 1.08 بالمائة، وتصدر الوطنية للتأمين على الحياة والعام على الرابحين بنسبة 3.33 بالمائة.





وحد من ارتفاع القطاع تقدم سهم الرؤية للتأمين على المتراجعين اليوم بنسبة 9.24 بالمائة.





وارتفع حجم التداولات اليوم إلى 10.99 مليون سهم، مقابل 10.96 مليون بالجلسة الماضية، وزادت قيمة التداولات إلى 2.11 مليون ريال، مقابل 1.92 مليون ريال بجلسة أمس الثلاثاء.





وتصدر سهم بنك مسقط النشاط حجماً وقيمةً اليوم بتداولات تقترب من 2.7 مليون سهم، بقيمة 1.13 مليون ريال.