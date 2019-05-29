عالم أزهري يُحذر من خطورة وعقاب النميمة (فيديو)

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حذر الشيخ أحمد الصباغ، أحد علماء الأزهر الشريف، من خطورة وعقاب النميمة.



وأوضح "الصباغ"، خلال حواره مع الإعلامية دعاء فاروق ببرنامج "اسأل مع دعاء" على فضائية النهار"، اليوم الأربعاء، أن النميمة تعني نقل الكلام من شخص لآخر مع الزيادة بقصد الإفساد، مشبهًا من يفعل ذلك بـ "البرص".



وتابع أحد علماء الأزهر الشريف، أن البرص معروف في اللغة باسم الوزغ، ولرسول –صلى الله عليه وسلم- قال عنه: "إذا رأيتهم الوزغ فاقتلوه، ومن قتله من أول ضربه له مائة حسنة"؛ لكون جميع الحيوانات كانت تحاول إطفاء النار المشتعلة بسيدنا إبراهيم، بينما البرص كان ينفخ في النار لتشتعل أكثر.



وأضاف "الصباغ"، أن النبي –صلى الله عليه وسلم- مر على قبرين فقال أنهم ليعذبان وما يعذبان في كبير، فكان أحدهما لا يستتر من بوله، والثاني كان يمشي بين الناس بالنميمة.

