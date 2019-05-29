رئيس جامعة بنها من مجلس الجامعة: نسعى للتحول الرقمي في كافة النواحي

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ترأس الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها،اليوم الأربعاء، مجلس قيادات الجامعة بحضور الدكتور علاء عبدالحليم محافظ القليوبية والدكتور حسين المغربى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وعمداء الكليات.





واستهل السعيد الجلسة بتقديم التهانى لأعضاء مجلس الجامعة والأساتذة والعاملين وطلاب الجامعة بشهر رمضان وقرب حلول عيد الفطر المبارك أعاده الله على مصر بالخير واليمن والبركات.





كما قدم السعيد التهنئة للدكتورة ايمان عبدالحق عميد كلية التربية علي ثقة الرئيس عبدالفتاح السيسي وإصدار قرار جمهوري بتعيينها عميدة للكلية كما وجه التهنئة للدكتورة عبير الرباط عميد كلية الاداب لحصول الكلية على الإعتماد الأكاديمى من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والإعتماد مؤكدا أنها إضافة جديدة تضاف إلى رصيد جامعة بنها.





كما قدم رئيس الجامعة التهنئة للدكتورة هالة زايد عميد كلية الحاسبات والمعلومات على موافقة المجلس الأعلى للجامعات على تغيير مسمى كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة بنها، لتصبح كلية "الحاسبات والذكاء الاصطناعي"، وكذلك إنشاء قسم للذكاء الاصطناعي بالكلية.



وأكد رئيس جامعة بنها، أن تغيير مسمى كلية الحاسبات، وإنشاء تخصص نوعي جديد بها يأتي تماشيا مع احتياجات ومتطلبات سوق العمل وتخريج شباب مؤهلين للمشاركة في صنع المستقبل، مشيرًا إلى أن الجامعة تسعى لأن يكون لها دور في التحول الرقمي في كل النواحي التعليمية والبحثية والإدارية.



