سيناريست شاب يقاضي صناع مسلسل "الواد سد الشحات" بعد السطو على فكرته (مستندات)

تقدم السيناريست الشاب زياد سعودي، بشكوى ضد صناع مسلسل "الواد سد الشحات "، متهما إياهم بالسطو علي فكرته، حيث قاموا بأخذ فكرته، التي كان قد أعطاها لأحمد فهمي منذ عدة سنوات، بحضور منتج شهير، وأعجب بالفكرة جدا، كانت تحمل أسم "أبن الإنسية"، ثم طلب منه هذا المنتج كتابة الفكرة للثلاثي أحمد فهمي وهشام ماجد وشيكو، فقام "زياد" بتحويلها لـ"عفاريت الإنس"، فتعثر المشروع، إلي أن فوجئ زياد بالسطو علي فكرة خلال مسلسل أحمد فهمي الجديد "الواد سيد الشحات"، في رمضان هذا العام، فتقدم لشكوي لنقابة السينمائيين، و أرسل عدة إنذارات لصناع هذا العام ، يطالبهم بالتعويض للضرر المادي و الأدبي الذي وقع عليه ، و ذلك من خلال محضر حمل رقم 3035 لسنة 2019 إداري الدقي.

وأرفق زياد في المحضر الذي قدمه لنقابة السينمائيين كل الدلال و الأوراق التي تؤكد صحة كلامه، النص الأصلي الذي وافق عليه أحمد فهمي، وتحمس لتقديمه.

يذكر أن مسلسل "الواد سيد الشحات" بطولة هنا الزاهد وأحمد فهمي ومحمد عبد الرحمن وإخراج أحمد الجندي.