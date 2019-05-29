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سفيتولينا تتأهل للدور الثالث برولان جاروس

الأربعاء 29/مايو/2019 - 01:37 م
سفيتولينا تتأهل للدور الثالث برولان جاروس
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وكالات
 
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صعدت الأوكرانية يلينا سفيتولينا، للدور الثالث ببطولة فرنسا المفتوحة للتنس "رولان جاروس" ثاني بطولات جراند سلام الأربع الكبرى، عقب انسحاب مواطنتها كاترينا كوزلوفا من مباراتهما، اليوم الأربعاء؛ بسبب الإصابة.

وقال بيان أصدرته اللجنة المنظمة للبطولة اليوم أن كوزلوفا لم تكن قادرة على اللعب بسبب معاناتها من "ألم في أحد الضلوع".

وتلتقي سفيتولينا، المصنفة التاسعة للبطولة، التي تغلبت في الدور الأول للبطولة على الأمريكية المخضرمة فينوس وليامز، مع الفائزة من مباراة الإسبانية جاربين موجوروزا (بطلة المسابقة عام 2016) والسويدية جوانا لارسون.
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