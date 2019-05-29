محمد رمضان بـ 5 شخصيات في فيلم "الكنز 2"

يعود النجم محمد رمضان في الجزء الثاني من فيلم الكنز لتقديم شخصية علي الزيبق، وكما اعتاد في الكثير من أعماله، يؤدي ‏رمضان أيضاً خلال أحداث الفيلم شخصيتين إضافيتين، وهما شخصيتين يتنكر داخلهما للهروب من مقدم الدرك الذي يبحث ‏عنه، وبذلك يصل مجموع الشخصيات التي يؤديها رمضان داخل فيلم الكنز إلى 5 شخصيات، بعد ظهوره بـ 3 شخصيات خلال ‏أحداث الجزء الأول من الفيلم‎.‎





وبذلك يكون الكنز (الحب والمصير) الذي ينطلق في دور العرض قريباً، هو سابع عمل فني يقدم فيه رمضان أدوار متعددة ضمن ‏العمل ذاته، بعد مسلسلات الاسطورة، نسر الصعيد وأخيراً زلزال وأفلام آخر ديك في مصر، الديزل والكنز(الحقيقة والخيال‎).‎