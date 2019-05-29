سر فشل صفقة ساديو ماني مع ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن سر ابتعاد السنغالي ساديو ماني مهاجم فريق ليفربول عن الانضمام إلى ريال مدريد بعد سلسلة من المفاوضات السابقة.





ذكرت صحيفة الديلي ستار الإنجليزية، أن ريال مدريد وضع ساديو ماني من قائمة اللاعبين المطلوبين في الملكي لتعزيز صفوف الفريق بأوامر من المدير الفني زين الدين زيدان.





واشارت الصحيفة إلى أن ساديو ماني رفض الانتقال إلى ريال مدريد بعدما حول يورجن كلوب ليفربول إلى مكان يرغب اللاعبون في البقاء فيه.



