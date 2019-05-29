سر فشل صفقة ساديو ماني مع ريال مدريد
الأربعاء 29/مايو/2019 - 01:34 م
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كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن سر ابتعاد السنغالي ساديو ماني مهاجم فريق ليفربول عن الانضمام إلى ريال مدريد بعد سلسلة من المفاوضات السابقة.
ذكرت صحيفة الديلي ستار الإنجليزية، أن ريال مدريد وضع ساديو ماني من قائمة اللاعبين المطلوبين في الملكي لتعزيز صفوف الفريق بأوامر من المدير الفني زين الدين زيدان.
واشارت الصحيفة إلى أن ساديو ماني رفض الانتقال إلى ريال مدريد بعدما حول يورجن كلوب ليفربول إلى مكان يرغب اللاعبون في البقاء فيه.
واضافت الصحيفة، أن هناك الكثير من اللاعبين داخل ليفربول رحلوا مثل سواريز وكوتينيو إلى برشلونة ولكن الآن أصبح الفريق مكان مميز يتمني العديد من اللاعبين الانضمام له في الفترة القادمة.
واكدت الصحيفة على أن ساديو ماني يتمني في استكمال مسيرته مع ليفربول قائلا في تصريحاته: أنا سعيد للغاية هنا في ليفربول، أستعد لإحدى أكبر المباريات للنادي والمشجعين واللاعبين ، لذلك دعونا نركز على هذه اللعبة أولاً ونفوز بها
واضاف ماني: من دواعي سروري ارتباط اسمي بالاندية الكبري، ولكن ليفربول نجح في الفوز على هذه الفرق من قبل.
وتابع ماني: أعتقد أنه أمر لا يصدق أن أكون في النهائي مرة أخرى نعلم أن لدينا أهدافًا نريد الفوز بالدوري ودوري الأبطال وسنبذل قصارى جهدنا للفوز بها.
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