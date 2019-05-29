محمد رمضان بـ5 شخصيات في فيلم "الكنز 2" (صور)

يعود النجم محمد رمضان، في الجزء الثاني من فيلم الكنز لتقديم شخصية علي الزيبق، وكما اعتاد في الكثير من أعماله، يؤدي ‏رمضان أيضاً خلال أحداث الفيلم شخصيتين إضافيتين، وهما شخصيتين يتنكر داخلهما للهروب من مقدم الدرك الذي يبحث ‏عنه، وبذلك يصل مجموع الشخصيات التي يؤديها رمضان داخل فيلم الكنز إلى 5 شخصيات، بعد ظهوره بـ 3 شخصيات خلال ‏أحداث الجزء الأول من الفيلم‎.‎

وبذلك يكون الكنز (الحب والمصير) الذي ينطلق في دور العرض قريباً، هو سابع عمل فني يقدم فيه رمضان أدوار متعددة ضمن ‏العمل ذاته، بعد مسلسلات الاسطورة، نسر الصعيد وأخيراً زلزال وأفلام آخر ديك في مصر، الديزل والكنز (الحقيقة والخيال‎).

وأدى رمضان في الجزء الأول من الكنز 3 شخصيات هم حسن راس الغول مقدم درك مصر الذي يقف مع الشعب ضد ‏الضرائب التي يفرضها السلطان العثماني وهو ما يتسبب في مقتله بعد مخطط من صلاح الكلبي، ودور علي الزيبق ابن راس ‏الغول الذي يتعاون مع الشطار لأخذ ثأر والده ولكن ينتهي به الأمر على حبل المشنقة الذي يفلت منه في اللحظة الأخيرة، ‏وأخيراً تنكره في هيئة العراف الجالس في السوق لمقابلة حبيبته زينب التي تفرض عليها رقابة حُراس والدها‎.‎

الكنز إخراج وقصة سينمائية لـشريف عرفة، وقام بكتابة السيناريو والحوار عبد الرحيم كمال، ويضم عدداً ضخماً من النجوم ‏في مقدمتهم محمد سعد، محمد رمضان، هند صبري، أحمد رزق، روبي، أمينة خليل، سوسن بدر، هاني عادل، هيثم أحمد زكي، ‏أحمد مالك، أحمد حاتم، عباس أبو الحسن، عبد العزيز مخيون، محيي إسماعيل، سارة عبد الرحمن‎ .‎