ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

النصر وذوب آهن الإيراني في مواجهة "تحديد الصدارة"

الأربعاء 29/مايو/2019 - 01:33 م
النصر وذوب آهن الإيراني في مواجهة تحديد الصدارة
Advertisements
طباعة
 
Advertisements
يخوض النصر مساء اليوم الأربعاء مواجهة أمام نظيره ذوب آهن الإيراني، في ختام دور المجموعات ( المجموعة الأولى) من دوري أبطال آسيا لكرة القدم ( لقاء مؤجل)، وذلك على أرض ملعب نادي العربي بالعاصمة القطرية الدوحة، حيث تم النقل من كربلاء العراقية إلى الدوحة القطرية في 20 مايو الجاري، من قِبل الاتحاد القاري من أجل سلامة الطرفين.


ويعد اللقاء ( تحصيل حاصل) بالنسبة للفريقين بعد أن تأهلا (رسميًا) للدور الثاني، حيث يتصدر ذوب آهن المجموعة (11 نقطة) فيما يحل النصر ثانيًا( 9 نقاط )، إلا أن نتيجة اللقاء قد تغير في ترتيب الفريقين، في حال فوز النصر فإنه يخطف الصدارة، بينما العكس أو التعادل سيبقي ذوب آهن في المقدمة والنصر في الوصافة.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الأوروبي
تشيلسي
-
x
21:00
-
أرسنال
دوري أبطال آسيا
النصر
-
x
20:30
-
ذوب آهن أصفهان