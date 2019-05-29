اشتباكات عنيفة بين جماهير تشيلسي وأرسنال قبل نهائي الاتحاد الأوروبي





حدثت اشتباكات عنيفة بين جماهير أرسنال وتشيلسي الإنجليزيين، قبل ساعات قليلة من مباراة الفريقين، في نهائي الدوري الأوروبي.





وقالت شبكة "سكاي سبورتس البريطانية"، منذ قليل إن هناك اشتباكات وقعت بين جماهير آرسنال وتشيلسي، قبل ساعات من خوض المباراة النهائية.





وأضافت الشبكة، أن الاشتباكات أسفرت عن إصابة شخصين، أحدهما بجرح في رأسه والأخر في الوجه، لكنها ليست إصابات خطيرة.





ويلتقي تشيلسي أرسنال، مساء اليوم على الملعب الأوليمبي في باكو بأذربيجان، في نهائي كأس الاتحاد الأوروبي.