تجديد حبس فتاة و4 آخرين لاتهامهم بخطف طالب شبرا واحتجازة وتصويره عاريًا 15 يومًا 

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قرر قاضي المعارضات بمحكمة شبرا الخيمة الجزئية تجديد،حبس فتاه و4 اخرين،15 يوما ذمة التحقيقات لقيامهم بأختطاف طالب واحتجازة وتصويره عاريا واكراه علي التوقيع علي ايصالات أمانة.



كان قد تلقي اللواء رضا طبلية مدير امن القليوبية إخطارًا من المقدم محمد الشاذلى رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، بورود بلاغ من أهلية طالب جامعى يدعى "ا" 23 سنة، بالفرقة الرابعة كلية تجارة، مقيم دائرة القسم، بقيام 6 أشخاص باختطافه أثناء ذهابه للامتحان.



وتبين من تحريات العميد يحيى راضى رئيس مباحث القليوبية، أن المجنى عليه تربطه علاقة عاطفية بفتاة مقيمة بمحافظة الجيزة، وبالفحص والتحرى تبين أن تلك الفتاة اتفقت مع 6 أشخاص باختطافه لإجباره على الزواج منهاـ بعد أن وعدها بالزواج بعد قصة حب دامت أكثر من عام وتعددت اللقاءات بينهما.



جرى التنسيق مع مديرية أمن الجيزة وتحرير الطالب وضبط المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة.





