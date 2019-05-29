ننشر ساحات صلاة عيد الفطر بدمياط

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أعلنت مديرية الأوقاف بمحافظة دمياط عن الساحات التى ستقام بها صلاة عيد الفطر المبارك لعام ١٤٤٠ هجرية ٢٠١٩ ميلادية على مستوى المحافظة وهم ميدان الساعة، الخلاء المجاور لمسجد دعوة الحق بدمياط، الخلاء المجاور لمسجد المظلوم دمياط، فناء مركز الشباب بعزبة البرج، وأرض ملعب كرة القدم بالشيخ ضرغام، وأرض ملعب كرة القدم بغيط النصارى، والخلاء المجاور لصيدلية الخليفة بالبصارطة، والخلاء المجاور لمسجد النور بأولاد حمام، والخلاء المجاور أمام مسجد النور بشطا، وخلاء مركز شباب الحرية بالبصارطة، وساحة إستاد رأس البر، وخلاء مركز شباب طبل، وفناء مسجد الرحمة برأس البر، وفناء مسجد الرحمة بالعناية، وخلاء أرض عيسى البصارطة، والمثلث بعزبة البرج، ومركز شباب عزبة البط بالعناية، والخلاء المجاور لمسجد الهدى النبوى بالشراء، والخلاء المجاور لمسجد الرحمة بالرحامنة، وفناء مركز الشباب بالروضة، ومركز شباب الطرحةومركز شباب حاجة، ومركز شباب تفتيش السرو والروضة، ومركز شباب أولاد خلف، والفناء المجاور لمحلات عمر أفندي بالزرقا، والخلاء المجاور مركز شباب كفر المياسرة، وملعب الكرة بالسرو، والخلاء المجاور مركز الشباب ميت الخولى، والخلاء المجاور لمركز الشباب بشرمساح، والخلاء المجاور لمركز الشباب بدقهلة، والخلاء المجاور لملعب الكرة كفر تقى الدين، والخلاء المجاور ملعب الكرة بالزعاترة، والخلاء المجاور مركز شباب سيف الدين، والخلاء المجاور للمسجد الكبير فرج سالم بالزرقا، وملعب الكرة بالركابية، والخلاء الموجود بملعب الكرة بالسنانية.



كما تقام الصلاة في فناء الرياض والفناء المجاور لمسجد راشد، وإستاد دمياط الجديدة، والحديقة المركزية بدمياط الجديدة، وخلاء كفر يوسف بجوار المخبز بكفر يوسف، وملعب الكرة كحيل الوسطانى، ومركز شباب كفر البطيخ، وملعب الجوجرى الخماسى، بالسواحل، عزبة الجوجرى، وملعب مركز الشباب بكفر سعد، وفناء مركز الشباب كفر سعد البلد، وفناء مركز الشباب ميت أبو غالب، وأرض ملعب كرة القدم بكفر سليمان، وفناء مركز الشباب عزبة البدراوى كفر سعد، وأرض الوحدة المحلية بالوسطانى، وأرض موقف الاتوبيس المرابعين كفر الغاب، ومركز شباب الإسماعيلية، وفناء مركز شباب العباسية، وفناء كفر ميت أبوغالب.



فناء كفر المنازلة، وفناء عزبة ٨ كفر الغاب، وساحة مسجد فجر الإسلام بالوسطانى، والساحة المجاورة للمجلس المحلى بكفر شحاتة، أمام المسجد الكبير بالتوفيق ية، وفناء مركز الشباب بمدينة فارسكور، ومركز شباب الغنيمي، والفناء المجاور لمسجد الرحمة بشرباص، والفناء المجاور للمسجد الكبير بالناصرية، وفناء مسجد نور الإسلام بفارسكور، وفناء مركز الشباب بالحورانى، والغناء المجاور لمسجد الحديدى بفارسكور.

