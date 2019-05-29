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زي الشمس 23 مسلسلات رمضان 2019

الأربعاء 29/مايو/2019 - 01:27 م
زي الشمس 23 مسلسلات رمضان 2019
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الفجر الفني
 
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مازال الغموض يسيطر على مسلسل "زي الشمس" بعد عرض الحلقة 23 والبحث عن قاتل فريدة شقيقة دينا الشربيني، وأثارت الفنانة ريهام عبد الغفور الجدل حولها بعد نشر منشور لها على انستجرام تنفي التهمة فيها عن الفنان أحمد السعدني.

ويُعرض مسلسل زي الشمس خلال شهر رمضان على قناة MBC مصر يوميًا الساعة 10 مساء و4 فجرًا و5 عصرًا، وعلى MBC مصر 2 الساعة 1 ظهرًا و8 مساءً و12 منتصف الليل، وتدور أحداثه في إطار درامي مثير، حيث تتبع المحامية نور "دينا الشربيني" قاتل مجهول بعد قتل شقيقتها فريدة "ريهام عبد الغفور" وبينما تشتبه نور في كل من حولها، ويشارك دينا الشربيني في بطولة المسلسل النجوم أحمد داوود، أحمد صلاح السعدني، سوسن بدر، جمال سليمان، أحمد مالك، عمر السعيد وهو من تأليف مريم نعوم وإخراج سامح عبد العزيز.

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