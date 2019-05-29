للمرة الأولى.. "السبكي" يقرر دخول الجمهور مجانًا لفيلم "محمد حسين"

أعلن المنتج السينمائي أحمد السبكي عن مفاجأة لجمهور الفنان محمد سعد، حول فيلمه السينمائي الجديد «محمد حسين»، والمُقرر طرحه بالسينمات أول أيام عيد الفطر المقبل.





وقررت شركة السبكي للإنتاج التليفزيوني والسينمائي إتاحة التذاكر للجمهور مجانًا لكل من يحمل اسم "محمد حسين"، وأكدت أنه مسموح له بالدخول لمشاهدة الفيلم مجانا ببطاقة الرقم القومي.





وتدور أحداث الفيلم حول سائق يعمل في فندق كبير، ويقوم بدوره الفنان محمد سعد، يتورط مع رجال المافيا ويحدث بينهم مطاردات كثيرة، ويتم اتهامه في قضية قتل.



