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محافظ بني سويف يعتمد نتيجة الإعدادية بنسبة نجاح 72.8%

الأربعاء 29/مايو/2019 - 01:28 م
محافظ بني سويف يعتمد نتيجة الإعدادية بنسبة نجاح 72.8%
المستشار هاني عبدالجابر
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احمد فتحي الدسوقي
 
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أعتمد المستشار هاني عبدالجابر محافظ بني سويف، ظهر اليوم الأربعاء، نتيجة الدور الأول للشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي 2018-2019م، بنسبة بنجاح 72.88% لطلبة النظامي، حيث تقدم للامتحان 44227 طالبًا وطالبة، حضر 42068 منهم طالبًا وطالبة، فيما بلغت نسبة النجاح لطلبة المنازل 29.18%، حيث تقدم للامتحان 1136 طالبا حضر 307 منهم.

وعلى مستوى الإدارات التعليمية السبع فقد بلغت نسبة النجاح بإدارة بني سويف88.46 %،تلتها إدارة ببا بنسبة 77.15 %، ثم إدارة الواسطى بنسبة 72.89 %، فإدارة ناصر بنسبة 67.93 %، فيما سجلت إدارة اهناسيا نسبة 67.80 %، تلتها إدارة سمسطا بنسبة 66.44 %، في حين بلغت النسبة الفشن بإدارة 59.47 %.

وعلى صعيد نسب النجاح بالنسبة للمواد الدراسية، فقد بلغت نسبة النجاح في مادة اللغة العربية 86 % واللغة الانجليزية 78 % والدراسات 79%، والرياضيات 89%، والعلوم 87%، والحاسب الآلى 93%، والتربية الدينية 98 %، والتربية الفنية 98%.
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