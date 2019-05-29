"القوى العاملة": التصديق على 1351 عقدا وتأشيرة عمل بالإمارات

صدق مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوي العاملة بالسفارة المصرية بالإمارات العربية المتحدة، علي 992 عقد عمل وشهادة استمرارية، فضلا عن مراجعة واعتماد 359 تأشيرة عمل بالإضافة إلي تفويض لـ 5 شركات إلحاق عمالة بجلب 900 فرصة عمل لعمالة مصرية، وتوفير 31 فرصة عمل داخلية لعمالة مصرية من قبل المكتب.





أعلن ذلك وزير القوي العاملة، محمد سعفان، عقب تلقيه تقريرا من الملحق العمالي بأبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة عن ما تم تحقيقه خلال أبريل الماضي من إنجاز في توفير فرص عمل وتجديد عقود للمصريين بالإمارات.





ويقوم المستشار العمالي بالتواجد بصفة دائمة يوم الثلاثاء من كل أسبوع بمقر القنصلية العامة بدبي للممارسة العمل وحل الشكاوي العمالية والتواجد مع العمالة المصرية بالإمارة، واستقبال مئات الاستفسارات وحل الشكاوي العمالية سواء تليفونيا أو بصفة شخصية، فضلا عن عمل زيارات للمستشفيات وخاصة حالات الإصابة للعمالة المصرية.



